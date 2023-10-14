Истребители прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM).

«Самолеты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США», — отметили в ведомстве.

В CENTCOM уточнили, что цель прибытия военных самолетов — укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке.

До этого в район палестино-израильского конфликта прибыл американский авианосец »Джеральд Форд».

14 октября стало известно, что граждане США в Израиле и Газе запросили помощь госдепартамента. Источник телеканала ABC отметил, что общее число находящихся в зоне эскалации американцев — в более 500 тысяч.

Накануне резидент США Джо Байден заявил, что в его администрации работают как проклятые

над возвращением американцев из Газы. По словам главы Белого дома, чиновники делают все, что в их силах.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.