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Истребители прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США»

CENTCOM сообщил о прибытии истребителей F-15E Strike Eagle на Ближний Восток

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Global Look Press

Американские истребители F-15E Strike Eagle прибыли на Ближний Восток для «укрепления позиций США». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил страны (CENTCOM).

«Самолеты F-15E 494-й экспедиционной истребительной эскадрильи прибыли в зону ответственности Центрального командования США», — отметили в ведомстве.

В CENTCOM уточнили, что цель прибытия военных самолетов — укрепить позиции США и усилить воздушные операции на Ближнем Востоке.

До этого в район палестино-израильского конфликта прибыл американский авианосец »Джеральд Форд».

14 октября стало известно, что граждане США в Израиле и Газе запросили помощь госдепартамента. Источник телеканала ABC отметил, что общее число находящихся в зоне эскалации американцев — в более 500 тысяч.

Накануне резидент США Джо Байден заявил, что в его администрации работают как проклятые
над возвращением американцев из Газы. По словам главы Белого дома, чиновники делают все, что в их силах.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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