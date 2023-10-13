В России попросили проверить отказы IT-специалистам в отсрочке от срочной службы

Минцифры РФ попросило Министерство обороны и Главную военную прокуратуру осуществить проверку из-за отказов в отсрочке от срочной службы IT-специалистам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минцифры.

Как сообщил источник, Минцифры направило письма с соответствующей просьбой в эти два ведомства.

До этого СМИ писали о случаях призыва таких специалистов на срочную службу, несмотря на отсрочку, которая предусмотрена законом.

По словам источника ТАСС, в письме Минцифры речь идет о нескольких случаях отказа IT-специалистам в предоставлении отсрочки от срочной службы в рамках осеннего призыва. При этом, как заявил он, у всех этих людей есть полные основания для получения отсрочки. Кроме того, они вовремя подали соответствующие заявления на портале «Госуслуги».

«В письме Минцифры обращает внимание на недопущение подобных ситуаций,» — сказал источник.

Он указал, что это министерство просит Минобороны и Главную военную прокуратуру «оказать содействие и провести проверку по фактам возможного нарушения призывными комиссиями предоставления права на отсрочку от срочной службы и помочь с ее восстановлением».

1 октября в России начался осенний призыв на срочную службу.

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