Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины днем 13 октября подвергли обстрелу села Демидовка и Графовка Краснояружского района.

Он заверил, что никто не пострадал, однако повреждена линия электропередачи. Под частичное отключение света попали абоненты населенных пунктов Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка.

Глава региона добавил, что аварийные службы начнут работы по устранению последствий сразу после согласования с Министерством обороны РФ.

Утром в это же день Гладков сообщал, что пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали Белгородскую область в течение прошедших суток.

До этого Гладков заявлял об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП, никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область России граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.