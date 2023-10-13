Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил об обстреле ВСУ двух сел в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ сел Демидовка и Графовка

close
100%
Антон Вергун/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины днем 13 октября подвергли обстрелу села Демидовка и Графовка Краснояружского района.

Он заверил, что никто не пострадал, однако повреждена линия электропередачи. Под частичное отключение света попали абоненты населенных пунктов Демидовка, Графовка, Прилесье, Репяховка и Романовка.

Глава региона добавил, что аварийные службы начнут работы по устранению последствий сразу после согласования с Министерством обороны РФ.

Утром в это же день Гладков сообщал, что пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ атаковали Белгородскую область в течение прошедших суток.

До этого Гладков заявлял об обстреле села Графовка Краснояружского района. Повреждения получила ЛЭП, никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область России граничит с Харьковской и Сумской областями Украины.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий