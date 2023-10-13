Стало известно о взрыве в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе прозвучал взрыв.

«Около 07:50 в городе был слышен взрыв. Наиболее громко его слышали в районе улицы Кирова», — написал он, ссылаясь на жителей города.

До этого глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявлял, что взрыв прозвучал в Криворожском районе Днепропетровской области Украины.

В ночь на 13 октября сообщалось, что воздушную тревогу объявляли в Днепропетровской и Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствовуют данные министерства цифровой трансформации Украины.

До этого мэр украинского Николаева Александр Сенкевич заявлял о взрывах и воздушной тревоге в городе. Согласно данным украинских СМИ, в ВВС сообщили об угрозе применения баллистики в Николаевской, Кировоградской, Одесской и Херсонской областях.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины и на всей территории республики.

Ранее сирены воздушной тревоги прозвучали на самом севере Израиля.