В ЦАХАЛ заявили об ошибочном пуске ракеты ЗРК Patriot

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ошибочном пуске ракеты ЗРК Patriot. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

«Ракета-перехватчик была запущена после идентификации объекта в небе», — уточнили в пресс-релизе.

По данным предварительного расследования, объект не являлся воздушным судном врага, запуск стал ошибочным.

12 октября в генштабе Израиля оценили действия военных во время атаки ХАМАС. Его глава Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ не смог справиться со своими обязанностями по защите страны. Военный напомнил, что армия обороны Израиля несет ответственность за безопасность страны и ее граждан.

До этого стало известно, что более 100 британских солдат направились в Израиль, чтобы присоединиться к ЦАХАЛ.

До этого правительство Великобритании призвало семьи своих дипломатов покинуть Израиль.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.