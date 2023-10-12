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Россия отбила на Донецком направлении три атаки штурмовиков ВСУ

МО РФ: российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

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Alex Babenko/AP

Российские военные на Донецком направлении при поддержке авиации и артиллерии отразили три атаки штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевка и Первомайское в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Штурмовая авиация поразила военных, а также технику 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах Белогоровки в ЛНР, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки в ДНР. Также военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ под Авдеевкой, Орловкой и Ласточкино.

ВСУ в конечном итоге потеряли танк, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей. К тому же российские военные смогли поразить самоходную гаубицу Caezar производства Франции, два орудия Д-20, гаубица Д-30. «Всего потери врага составили 340 человек», — говорится в сводке.

До этого начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов сообщал, что российские войска усовершенствовали тактическое положение на Южно-Донецком направлении.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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