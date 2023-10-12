Военный эксперт указал на важную особенность Черноморского флота РФ

Черноморский флот (ЧФ) включает в себя не только корабли, но также морскую авиацию и береговые ракетные комплексы. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил эксперт по ВМФ России и военному кораблестроению Дмитрий Жаворонков, комментируя публикацию The Wall Street Journal о передислокации ЧФ из Севастополя в Новороссийск.

Эксперт подчеркнул, что дальность российских ракет позволяет контролировать не только черноморскую акваторию, но и всю территорию Украины.

«Я сам недавно был в Крыму, в Херсонской области, в Краснодарском крае и наблюдал движение различных боевых единиц, вымпелов. Наш МРК «Циклон» совершил визит в Абхазию. Это, кстати, первый малый ракетный корабль проекта 2280, построенный в Крыму, на Керченском судостроительном заводе имени Бутомы, бывшем «Заливе», — рассказал Жаворонков.

Он добавил, что Россия продолжает планомерно усиливать свое присутствие в Черном море.

Бывший командующий Черноморским флотом ВМФ РФ адмирал Владимир Комоедов до этого отмечал, что перемещение российских военных кораблей из Севастополя является верным решением. По его словам, когда суда рассредоточены, их тяжелее обнаружить.

Доктор военных наук Константин Сивков при этом подчеркивал, что передислокация Черноморского флота в Новороссийск связана с тем, что сегодня военные корабли РФ должны прикрывать все черноморское побережье страны, чтобы обеспечить безопасность Крымского моста и отечественных портов.

Ранее военные эксперты опровергли возможность входа британского флота в Черное море.