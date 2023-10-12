Раненых боевиков ХАМАС запретили лечить в больницах Израиля

Министр здравоохранения Израиля Моше Арбель распорядился официально запретить лечить раненых боевиков ХАМАС в государственных больницах страны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Решение главы Минздрава появилось после информации в СМИ, что палестинских боевиков будут доставлять в государственные учреждения и лечить наравне с пострадавшими израильтянами.

Как сказал сам Арбель, под его руководством лечить вражеских бойцов официально не будут. Он отметил, что врачи должны сосредоточиться на помощи раненым гражданским, а также солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Арбель уведомил о своем решении премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.