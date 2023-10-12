Израильские военные нанесли ракетные удары по целям в Газе и в прибрежной зоне

Израильская армия опубликовала видеозаписи ракетных ударов, нанесенных по целям в секторе Газа и в прибрежной зоне. В заявлении ЦАХАЛ в Telegram-канале сообщается, что три видео демонстрируют удары по многоэтажному зданию, использовавшемуся террористической организацией «Исламский джихад» (организация запрещена в России), объектам ХАМАС в секторе Газа и «террористу, выявленному на море».

Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Кроме того, бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля после массированных ракетных ударов. Военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» против Израиля, в ответ на что армия обороны Израиля запустила операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в обращении к нации, что страна находится в состоянии войны и приказал провести широкую мобилизацию резервистов. Согласно информации издания Haaretz, израильские военные контролируют все населенные пункты у границы с Газой. В настоящее время продолжаются авиационные удары по объектам, включая гражданские, на территории сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.