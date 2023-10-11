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ХАМАС запустил ракету по городу Хайфа на севере Израиля

Боевое крыло ХАМАС заявило об обстреле израильского города Хайфа

Боевое крыло ХАМАС — «Бригады Из эд-Дина аль-Кассама» — сообщило о запуске ракеты по городу Хайфа на севере Израиля.

«Бригады аль-Кассама нанесли удар по оккупированному городу Хайфа ракетой R-160», — говорится в заявлении группировки в Telegram.

Также сообщается, что в городе звучали сирены воздушной тревоги, и жители стали укрываться в убежищах.

Больница Рамбам в Хайфе объявила о начале работы в условиях чрезвычайного положения, сообщает Al Jazeera.

Ранее движение ХАМАС также сообщило об обстреле городов Беэр-Шева и Ашдод на юге Израиля.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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