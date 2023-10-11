Израиль назвал цели операции в секторе Газа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор сообщил РИА Новости, что главная цель военной операции в секторе Газа заключается в предотвращении всех возможных сценариев совершения терактов на территории Израиля.

Представитель ведомства отметил, что переговоры с Палестиной можно будет возобновить только после достижения целей операции.

«Ее цели — предотвратить все возможные сценарии совершения терактов на территории Израиля, устранить угрозы и обеспечить безопасность в нашей стране на долгие годы, — сказал он.

Лиор Бен-Дор также заявил, что Израиль готов к длительной войне, как экономически, так и политически. По его словам, Израиль «полон решимости продолжить войну для достижения всех целей».

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее МИД Украины осудил нападение на Израиль.