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Израиль назвал цели операции в секторе Газа

МИД Израиля: цель операции в секторе Газа – предотвратить теракты в стране

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Shutterstock

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор сообщил РИА Новости, что главная цель военной операции в секторе Газа заключается в предотвращении всех возможных сценариев совершения терактов на территории Израиля.

Представитель ведомства отметил, что переговоры с Палестиной можно будет возобновить только после достижения целей операции.

«Ее цели — предотвратить все возможные сценарии совершения терактов на территории Израиля, устранить угрозы и обеспечить безопасность в нашей стране на долгие годы, — сказал он.

Лиор Бен-Дор также заявил, что Израиль готов к длительной войне, как экономически, так и политически. По его словам, Израиль «полон решимости продолжить войну для достижения всех целей».

7 октября силы ХАМАС выпустили по территории Израиля свыше 5 тыс. ракет. На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее МИД Украины осудил нападение на Израиль.

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