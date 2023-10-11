В США не смогли ответить, сколько лишнего оружия на их складах

Американская армия не может точно сказать, сколько лишнего оружия есть на складах. Об этом сообщил заместитель министра армии Гейб Камарилло изданию Defense One.

Чиновник пояснил, что точно неизвестно, в каком состоянии хранящееся на складах оружие.

Начальник штаба армии Рэнди Джордж отметил журналистам, что сейчас военные пытаются избавиться от излишков вооружения и техники. Издание пояснило, что США планируют отправить избытки оружия союзникам, в том числе Украине. Госдеп также сообщил, что избытки могут предложить либо по низкой цене, либо бесплатно «в поддержку целей нацбезопасности США».

Администрация президента США Джо Байдена сейчас рассматривает возможность объединения помощи Израилю и Украине, стало известно накануне. Отмечается, что такой шаг позволит обеспечить финансирование Украины, несмотря на возражения некоторых республиканцев.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен оказывать помощь как Израилю, так и Украине и добиваться выделения средств для Киева.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.