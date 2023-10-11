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Двое срочников погибли в Брянской области в результате обстрела ВСУ

«Осторожно, новости»: под Брянском двое срочников погибли при обстреле ВСУ

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Amir Cohen/Reuters

Двое срочников погибли в Брянской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Telegram-канал».

По данным канала, 10 октября российские позиции в Погарском районе обстреляли минометными снарядами. В результате атаки погибли двое солдат срочной службы из Иркутской области и Челябинской области.

Еще трое срочников и один военнослужащий-контрактник получили серьезные ранения, они госпитализированы и находятся в реанимации.

«Один из солдат (срочник из Челябинска) лишился ноги, у другого (20-летнего призывника из Башкортостана) ранение паховой области», — уточнили в сообщении.

У их командира повреждение головного мозга, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

В середине июня в Тюменской области мать погибшего срочника обвинили в дискредитации армии. Она рассказала заблокированному в России изданию, что ее сын погиб на границе в Белгородской области в конце прошлого года. Спустя несколько дней после выхода интервью на женщину пожаловалась в полицию неизвестная.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.

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