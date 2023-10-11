МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов

Министерство иностранных дел Палестины назвало действия Израиля против гражданского населения Палестины в секторе Газа геноцидом, подчеркнув, что он «каждый день раскрывается в самых уродливых формах». Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальных сетях.

В палестинском ведомстве также отметили, что Израиль применяет в секторе Газа фосфорные и кассетные боеприпасы.

«Решительным образом осуждаем преступления оккупации против палестинцев в секторе Газа, которые совершаются израильской военной машиной c использованием запрещенного на международном уровне оружия, в том числе фосфорных и кассетных боеприпасов», — указали в минобороны.

До этого МИД Палестины опубликовал спутниковые кадры разрушений в секторе Газа — на них видны обломки уничтоженных израильской авиацией жилых домов.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что более не будет предупреждать мирных жителей Газы о предстоящем авиаударе по дому. Ранее на телефоны местных жителей приходили сообщения, а после этого в назначенный для уничтожения дом прилетала «болванка» — не снаряженный взрывчаткой боеприпас.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.