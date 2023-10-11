Политолог рассказал, в каком случае США примут участие в войне Израиля и Палестины

США будут вынуждены вовлечься в войну Израиля и палестинских сил в случае расширения зоны конфликта и участия в нем Ирана. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, если Иран вступит в эту войну, то это представит угрозу национальной безопасности Израиля, в таком случае Соединенные Штаты попросту не смогут стоять в стороне. Вашингтон видит в Тегеране угрозу еврейскому государству.

При этом Блохин выразил уверенность в том, что сейчас для участия американских военных в палестино-израильском конфликте «нет никакого резона», поскольку израильские войска способны сами разобраться с боевиками из ХАМАС, причем за короткое время.

Эксперт отметил, что если сравнивать потенциал сил ХАМАС и Израиля, то еврейское государство по-настоящему доминирует, у него есть абсолютное превосходство во всем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.