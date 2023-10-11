Марочко заявил, что ВСУ активизировались под Кременной в ЛНР

Российские войска за последние несколько суток отразили более 10 контратак Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Кременная. Об этом в интервью РИА Новости сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские военные наступают по направлению населенного пункта Кременная с позиций в районах населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянка.

Марочко уточнил, что изменилась тактика наступления ВСУ. По его словам, в авангарде идут подразделения, состоящие из «украинских радикалов», а поддерживают их уже мобилизованными бойцами.

5 октября Марочко заявлял, что бойцы националистического батальона «Азов» (организация запрещена в России) расстреляли украинских военнослужащих под Кременной.

Подполковник утверждал, что пикап «азовцев» удалось обнаружить в ходе аэроразведки в районе населенного пункта Дроновка в ЛНР, и внутри машины были трое военных в украинской форме. Замеченный автомобиль остановился возле реки Северский Донец.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.