Украина и Израиль могут стать причиной раскола в НАТО

Одновременная помощь Украине и Израилю станет причиной раскола НАТО, считает издание Politico.

Очередная палестинско-израильская война стала неожиданностью для Североатлантического альянса, которому теперь придется распределять поставки боеприпасов и оружия между двумя странами — Украиной и Израилем.

«Министры обороны, прилетевшие на встречу НАТО, рассчитывали потратить свое время на поддержку Украины, но вместо этого они обнаружили, что их разведывательные брифинги сообщают о регионе, о котором в последние два года почти забыли: Ближнем Востоке», — указано в сообщении.

Кроме того, на Украине открыто заявляют, что опасаются снижения поддержки из-за войны на Ближнем Востоке — об этом заявил глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко.

Ранее в конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.