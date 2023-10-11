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Военный эксперт назвал Авдеевку и Марьинку важными направлениями для российских войск

Полковник Кнутов: Авдеевка и Марьинка являются важными направлениями для России

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Алексей Майшев/РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Авдеевка и Марьинка являются сейчас наиболее важными направлениями для Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Кнутова, текущей стратегией российских войск является продвижение на одних направлениях и оборона на других. Участков наступления и обороны сейчас примерно одинаковое количество.

Военный эксперт выразил мнение, в настоящее время наиболее важными направлениями являются Авдеевка, Марьинка и южный фланг Артемовска. Он подчеркнул, что бои за освобождение Авдеевки и Марьинки не имеют целью продвижения наших войск, а их основной задачей является обезопасить Донецк от артиллерийских обстрелов. Бои же за Артемовск, который имеет большое моральное значение, носят характер активной обороны.

Ранее сообщалось, что полковник австрийской армии Маркус Райснер заявил, что на Западе готовы признать неудачу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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