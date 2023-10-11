Военный эксперт назвал Авдеевку и Марьинку важными направлениями для российских войск

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Авдеевка и Марьинка являются сейчас наиболее важными направлениями для Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».

По словам Кнутова, текущей стратегией российских войск является продвижение на одних направлениях и оборона на других. Участков наступления и обороны сейчас примерно одинаковое количество.

Военный эксперт выразил мнение, в настоящее время наиболее важными направлениями являются Авдеевка, Марьинка и южный фланг Артемовска. Он подчеркнул, что бои за освобождение Авдеевки и Марьинки не имеют целью продвижения наших войск, а их основной задачей является обезопасить Донецк от артиллерийских обстрелов. Бои же за Артемовск, который имеет большое моральное значение, носят характер активной обороны.

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