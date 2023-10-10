Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли сокращение военной помощи при одном условии

Политолог Блохин: Запад сократит помощь Киеву при эскалации конфликта в Израиле

close
100%
AP

Политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин в интервью «Ленте.ру» заявил, что западные страны могут сократить помощь Украине в случае, если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке станет расширяться.

Он отметил, что если у Соединенных Штатов будет стоять выбор между Израилем и Украиной, то Вашингтон сделает выбор в пользу Израиля.

«Израиль — самый ближайший союзник США не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Как Республиканская, так и Демократическая партии всегда демонстрируют крайне произраильскую позицию. В элитах США существует двухпартийный произральский консенсус», — пояснил Блохин.

Эксперт подчеркнул, что Соединенные Штаты рассматривают Израиль как собственный «форпост» на Ближнем Востоке. Он указал, что США придется втянуться в конфликт на Ближнем Востоке, если, например к войне присоединится Иран, так как будет существовать угроза национальной безопасности Израиля.

«Перед ними будет выбор: Украина либо Израиль. Конечно, Израиль будет на первом месте. Ресурсы Израиля крайне ограничены: государство существует благодаря американской военной и финансовой поддержке», — подытожил специалист.

До этого бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что события в Израиле стирают Украину из повестки дня на Западе.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ указал на изменения в поведении Зеленского из-за войны в Израиле.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий