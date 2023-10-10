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В КНДР предупредили о риске начала ядерной войны

В КНДР предупредили о риске начала ядерной войны из-за милитаризации космоса США

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Исследователь Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ли Сон Чжин заявил, что милитаризация космоса США может привести к ядерной войне. Слова господина Ли приводит Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

По словам Ли, «цель Соединенных Штатов состоит в том, чтобы использовать космическое пространство для наращивания возможностей нанесения превентивного удара по соседним странам, обеспечивая таким образом военное превосходство над региональными военными державами, в том числе Кореей, Китаем и Россией».

«В ситуации, когда США направляют на Корейский полуостров и прилегающие к нему территории крупномасштабные космические силы и усиленно работают над милитаризацией космоса с конечной целью упреждающего ядерного удара, проекты освоения космоса, включая военные спутники-разведчики, отвечают интересам обеспечения безопасности нашей страны и ее права на выживание», — подчеркнул северокорейский ученый.

До этого представитель Министерства атомной промышленности КНДР сравнил поведение главы МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) Рафаэля Гросси с поведением сотрудника Государственного департамента США.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным 11 сентября. 13 сентября два лидера встретились на космодроме Восточный. В ходе визита в Россию Ким Чен Ын назвал Тихоокеанский флот России залогом безопасности в Азии и мире.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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