Стала известна дата начала вывода французских войск из Нигера

Национальный совет спасения родины (временное правительство Нигера) заявил, что вывод французских войск из страны начнется 10 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

Другие подробности на данный момент неизвестны.

До этого телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источники, передавал, что Франция приступит к выводу своих войск из Нигера в понедельник, 9 октября.

Ранее военные в Нигере обвинили Францию в развертывании сил в странах ЭКОВАС для интервенции. Как передавало агентство AFP, Париж рассматривает интервенцию во взаимодействии с этой организацией. По данным военных, Франция размещает воинский контингент в Кот-д'Ивуаре, Сенегале, Бенине и других странах ЭКОВАС.

Сообщалось также, что суд столицы Нигера Ниамей решил немедленно освободить сына свергнутого президента страны Салема Мохамеда Базума на том основании, что власти превысили свои полномочия, задержав его.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Мохамеда Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.