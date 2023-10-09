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В Минобороны Израиля назвали главную цель в противостоянии ХАМАС

Глава МО Израиля Галант: целью является уничтожение всех объектов ХАМАС в Газе

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Gili Yaari/ZUMAPRESS/Global Look Press

Главной целью Израиля является ликвидация всех объектов палестинской радикальной группировки ХАМАС на территории сектора Газа, заявил глава израильского министерства обороны Йоав Галант. Его слова передает гостелерадиокомпания Kan.

«Основная цель — уничтожение всех целей ХАМАС», — сказал глава ведомства.

Именно поэтому приказано существенно увеличить интенсивность атак по сектору Газа, пояснил министр.

Накануне Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

7 октября вооруженные формирования ХАМАС вторглись на территорию Израиля. На Ближнем Востоке вспыхнул новый военный конфликт, который уже сравнивают с войной Судного дня, происходившей с 6 по 25 октября 1973 года. С особенностями боевых действий и в перспективах палестино-израильского конфликта разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее очевидцы опубликовали видео последствий ракетного удара по Иерусалиму.

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