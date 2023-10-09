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Москалькова анонсировала крупные обмены пленными между Россией и Украиной

Москалькова: работа по обмену пленными между Россией и Украиной идет ежедневно

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москвалькова заявила, что работа по обмену военнопленными между Россией и Украиной ведется ежедневно, идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам омбудсмена, у нее есть сотрудник, который взаимодействует с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной рады Украины. Он созванивается и переписывается по конкретным случаям и по спискам.

«Работа эта идет. Они встречались, и мы встречались – в Турции и в Брюсселе, поэтому алгоритм действий сохраняется», — рассказала Москалькова.

Она добавила, что планируется произвести крупные обмены военнопленными, но их главным координатором является Министерство обороны РФ.

До этого стало известно, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) рассчитывает выступить посредником между Россией и Украиной в обмене пленными, если стороны согласятся.

По словам главы делегации МККК в Москве Бориса Мишеля, он регулярно проводит встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Ранее РИА Новости писали, что на Украине установили приоритет при обмене военнопленными с Россией.

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