Израильские вертолеты наносят удары по территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале, что ее вертолеты в настоящее время наносят удары по территории Ливана.

9 октября стало известно, что силы ЦАХАЛа ликвидировали несколько боевиков, которые перешли на территорию Израиля с Ливана.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.