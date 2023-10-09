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Российские военные отбили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны России сообщило, что на Купянском направлении отражены пять атак ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Вооруженные силы РФ отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Подразделения «Западной» во время боевых действий при поддержке авиации и огня артиллерии отразили атаки 32-й, 115-й механизированных и 4-й танковой бригад противника. Бои прошли в районах населенных пунктов Синьковка, Орлянское в Харьковской области и Макеевка в ЛНР.

«Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, четыре пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», — пояснили в ведомстве.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские войска нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районе села Работино Запорожской области.

Также стало известно, что ВСУ хотят сделать из города Купянск «мощный укрепрайон».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича.

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