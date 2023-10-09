Стали известны потери ВСУ на Донецком направлении

Бойцы российской «южной» группировки нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Донецком направлении, уничтожив до 140 украинских бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, украинские подразделения совершили три попытки атаковать в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).
Кроме того, удары по ВСУ были нанесены у Клещеевки и Андреевки в ДНР.
В результате за сутки ВСУ потеряли до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля, уточнили в Минобороны.
До этого Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ сорвали контратаку украинских войск на Донецком направлении, уничтожив здание, служившее временным пунктом размещения противника.
По данным МО на 8 октября, за сутки на Донецком направлении российские войска вывели из строя до 165 украинских военных.
Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.