Бойцы российской «южной» группировки нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на Донецком направлении, уничтожив до 140 украинских бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, украинские подразделения совершили три попытки атаковать в районах населенных пунктов Курдюмовка и Водяное в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, удары по ВСУ были нанесены у Клещеевки и Андреевки в ДНР.

В результате за сутки ВСУ потеряли до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронемашины и два автомобиля, уточнили в Минобороны.

До этого Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ сорвали контратаку украинских войск на Донецком направлении, уничтожив здание, служившее временным пунктом размещения противника.

По данным МО на 8 октября, за сутки на Донецком направлении российские войска вывели из строя до 165 украинских военных.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.