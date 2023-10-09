По Израилю выпущены более 10 ракет со стороны Ливана

Не менее 12 ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Ранее в центральной и северной частях Израиля прозвучали сирены тревоги.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.