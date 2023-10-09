В центральной и северной частях Израиля звучат сирены тревоги

В центральной части Израиля звучат сирены, которые предупреждают граждан о ракетных обстрелах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале.

«В центральной части Израиля прозвучали сирены. Подробности позже», — говорится в сообщении.

Позже ведомство сообщило, что сирены звучат и на севере Израиля.

Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что сирены звучат в Иерусалиме и в центральной части Израиля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.