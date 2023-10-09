Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов за 48 часов

В Армию обороны Израиля за 48 часов войны с палестинским движением ХАМАС мобилизовали 300 тысяч резервистов. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, передает ТАСС.

«Мы никогда не проводили мобилизацию такого числа резервистов так быстро — 300 000 резервистов за 48 часов», — сказал Хагари.

По его словам, палестинские радикалы из сектора Газа с 7 октября выпустили по территории Израиля более 4 тыс. ракет.

Он также подчеркнул, что израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда проникли боевики. Он допустил, что отдельные боевики все еще могут находиться на территории страны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.