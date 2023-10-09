Направленное Украине американское вооружение в итоге оказалось на Ближнем Востоке, где применяется при различных столкновениях, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети X.

Как добавил политический деятель, в издании Newsweek подтвердили данную информацию. Речь о том, что американское оружие не дошло до украинских военных, рассчитывающих на поставки нового вооружения.

«Мы предупреждали!» — заявил Филиппо, уточнив, что утечка оружия с Украины привела к «организованному мировому хаосу».

До этого посол Украины Оксана Маркарова заявила, что уже одобренным США поставкам оружия ничего не угрожает. Дипломат уточнила, что временная бюджетная резолюция была принята только на 45 дней.

Также бывший премьер Словакии Роберт Фицо выступал против поставок оружия Украине.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.