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Стало известно, какими снарядами ВС РФ наносят удары по ВСУ

BI: армия России наносит сокрушительные удары по ВСУ управляемыми авиабомбами

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Российские военные наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) с помощью управляемых авиабомб. Об этом пишет Business Insider (BI).

По информации издания, удары, нанесенные с помощью управляемых авиабомб, являются сокрушительными.

«После них остается кратер таких размеров, что в нем можно закопать танк или несколько машин», — поделились бойцы ВСУ с журналистами агентства.

Отмечается, что российские управляемые авиабомбы — гораздо более точные, чем обычные фугасные. Они наносят существенный урон противнику.

До этого подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ сорвали контратаку украинских войск на Донецком направлении.

На Южно-Донецком направлении после штурма укрепленного района ВСУ украинские военные не прекращают попыток вернуть утраченные позиции.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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