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Армия Израиля планирует сегодня взять под контроль районы у сектора Газа

В армии Израиля надеются взять под контроль районы у сектора Газа до конца дня

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Ilan Assayag/AP

Представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт заявил, что к концу дня израильские войска намерены взять под полный контроль районы у сектора Газа, где идут боестолкновения. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Как рассказал Хехт, в настоящее время бои идут вокруг Газы.

«Мы все еще сражаемся. В районе Газы есть от семи до восьми открытых мест, где продолжаются сражения с террористами ... Мы думали, что ко вчерашнему дню у нас будет полный контроль. Я надеюсь, что мы это сделаем к концу дня», — приводит издание слова Хехта.

Как отмечает издание, барьер безопасности Израиля с сектором Газа был серьезно поврежден с тех пор, как ХАМАС начал атаку на юг Израиля, что позволило террористам проникнуть на израильскую территорию.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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