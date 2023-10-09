Подразделения группировки войск «Юг» Вооруженных сил РФ сорвали контратаку украинских войск на Донецком направлении, уничтожив здание, служившее временным пунктом размещения противника. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир взвода операторов БПЛА.

По словам собеседника агентства, в указанном здании командование Вооруженных сил Украины концентрировало силы для контратаки на позиции, которые ранее отбили российские военнослужащие.

По словам командира, на Южнодонецком направлении после штурма укрепленного района ВСУ украинские военные не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, который располагался возле позиции российских войск, начали скапливаться украинские солдаты, чтобы наступлением вернуть утраченное.

«Было принято решение об артиллерийском ударе, чтобы уничтожить живую силу противника», — поделился командир взвода.

Также сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ при поддержке штурмовой и армейской авиации, а также артиллерии на Краснолиманском направлении сорвали и отразили пять атак ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.