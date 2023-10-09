Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МО Украины признали попытки атаковать ЗАЭС

Начальник ГУР МО Украины Буданов признал три попытки спецназа атаковать ЗАЭС

close
100%
Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ ранее предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом он сообщил изданию NV.

По словам Буданова, в августе 2022 года бойцы спецназа переплыли Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках, чтобы организовать на левом берегу плацдарм и захватить ЗАЭС. Но вскоре украинцы были вынуждены отступить из-за натиска российских сил.

Затем были предприняты еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра для захвата ЗАЭС. В одной из операций приняли участие бойцы так называемого иностранного легиона. Но ВС РФ встретили спецназовцев танками и другой тяжелой техникой, поэтому захват объекта провалился.

О попытке высадки десанта ВС Украины на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС сообщало год назад Минобороны России.

В начале октября ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в непосредственной близости к ЗАЭС.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий