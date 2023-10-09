В МО Украины признали попытки атаковать ЗАЭС

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ ранее предпринял три безуспешные попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом он сообщил изданию NV.

По словам Буданова, в августе 2022 года бойцы спецназа переплыли Каховское водохранилище в районе Энергодара на лодках, чтобы организовать на левом берегу плацдарм и захватить ЗАЭС. Но вскоре украинцы были вынуждены отступить из-за натиска российских сил.

Затем были предприняты еще две попытки высадиться на левом берегу Днепра для захвата ЗАЭС. В одной из операций приняли участие бойцы так называемого иностранного легиона. Но ВС РФ встретили спецназовцев танками и другой тяжелой техникой, поэтому захват объекта провалился.

О попытке высадки десанта ВС Украины на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории ЗАЭС сообщало год назад Минобороны России.

В начале октября ВС РФ зафиксировали неразорвавшиеся снаряды ВСУ в непосредственной близости к ЗАЭС.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.