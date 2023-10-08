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Российский боец сообщил о подготовке ВСУ Купянска к обороне

Российский боец с позывным «Медведь»: ВСУ готовят город Купянск к обороне

Командир отряда БАРС-9 «Медведь» российской группировки войск «Запад» заявил в беседе с РИА Новости, что украинское военное командование готовит город Купянск Харьковской области к обороне. Он показал кадры этого населенного пункта, снятые с помощью беспилотника.

«Вот эти многоэтажки — это Купянск-Узловая, вот ориентир у нас — церковь, находящаяся в городе, и основной массив», — сказал военный.

По его словам, силы у украинской армии «уже иссякли, летнее наступление у них выдохлось, они готовятся только к обороне».

Как указал «Медведь», мирного населения в этом районе уже нет. Он отметил, что Вооруженные силы Украины предпринимает попытки строить в этой местности укрепления, но большую их часть уничтожают авиация, дальнобойная артиллерия и системы залпового огня.

8 октября начальник пресс-центра Западной группировки Вооруженных сил РФ Сергей Зыбинский сообщил, что российские ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации за прошедшие сутки нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплениям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что Украина может потерять Харьков и Купянск из-за того, что ВСУ не могут держать оборону.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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