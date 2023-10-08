В США назвали примерное число участвовавших в атаке на Израиль боевиков

Около 1 тыс. боевиков принимали участие в атаке на Израиль 7 октября, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

«В Израиль вторглось около 1 тыс. боевиков. Большинство из них были ликвидированы или ушли назад в сектор Газа», — рассказал чиновник.

Он добавил, что в окрестностях региона продолжаются ожесточенные боестолкновения, в остальной части государства ситуация более спокойная.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи». В ответ на обстрелы ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа.

Ранее США обсудили с Израилем меры оказания помощи.