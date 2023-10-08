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ВСУ в субботу обстреляли из «Града» белгородский поселок

Гладков: ВСУ в субботу выпустили восемь снарядов из «Града» по Уразово

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 7 октября, выпустили восемь снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Уразово в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Во время обстрела на улице находился мужчина. Он получил ранения, спасти его не удалось, рассказал губернатор.

После инцидента выявлены разрушения различной степени в 14 частных домовладениях, а также на одном из предприятий. Кроме того, пострадал социальный объект: разрушены хозпостройка, складское помещение и повреждена ГАЗель, добавил Гладков.

Еще повреждения получили два легковых автомобиля, говорится в сообщении губернатора.

Минобороны РФ также сообщало, что 7 октября ВСУ два раза за вечер попытались атаковать объекты на территории России ракетой комплекса С-200, переделанной в ударный вариант. Оба раза снаряды были уничтожены в воздухе.

До этого крымский политолог Денис Батурин предположил, что 8 октября ВСУ захотят снова нанести удар по Крымскому мосту, «отметив» таким образом «годовщину» прошлогоднего теракта.

Ранее стало известно о поражении трех бригад ВСУ на Запорожском направлении.

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