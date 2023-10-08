Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Трамп обвинил США в атаке ХАМАС на Израиль

Трамп заявил, что в атаке ХАМАС на Израиль виновато слабое руководство США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в атаке ХАМАС на Израиль виновато слабое и неэффективное руководство США, сообщает РИА Новости.

«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова.

Трамп добавил, что если его вновь выберут президентом Соединенных Штатов, то он расширит программу поддержки Израиля и полностью прекратит оказывать помощь Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.

Таким образом, в Белом доме прокомментировали сообщения о том, что в Египте якобы предупреждали о готовящемся нападении со стороны сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий