Трамп обвинил США в атаке ХАМАС на Израиль

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в атаке ХАМАС на Израиль виновато слабое и неэффективное руководство США, сообщает РИА Новости.

«Атака на Израиль произошла, потому что нас воспринимают слабыми и неэффективными со слабым лидером», — заявил Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Айова.

Трамп добавил, что если его вновь выберут президентом Соединенных Штатов, то он расширит программу поддержки Израиля и полностью прекратит оказывать помощь Палестине.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США заявили, что атака Израиля из сектора Газа стала для них неожиданностью.

Таким образом, в Белом доме прокомментировали сообщения о том, что в Египте якобы предупреждали о готовящемся нападении со стороны сектора Газа.

Ранее министр обороны Израиля Галант объявил о введении режима ЧП по всей стране.