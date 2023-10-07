Российские военные сообщили о поражении складов авиационных средств украинских бойцов

Российским военным во время спецоперации на Украине за минувшие сутки удалось поразить в Черкасской области склады авиационных средств поражения ВСУ. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Дубиевка Черкасской области поражены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины», — следует из сводки Минобороны РФ.

До этого МО России сообщило о поражении трех бригад ВСУ на Запорожском направлении. При этом были уничтожены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и пушка М-46. Сведения об обстановке в зоне боевых действий приведены МО России 7 октября.

Также Минобороны России уточняло, что cредства ПВО катера Черноморского флота уничтожили украинский беспилотник у Крыма. Дрон был обнаружен и уничтожен в 10 км от юго-западного побережья полуострова.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.