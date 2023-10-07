Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС

close
100%
Ammar Awad/Reuters

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что армия Израиля нанесла удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам.

Ранее специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаки ХАМАС на Израиль, призвав стороны к деэскалации и «максимальной сдержанности».

Там также отмечается, что Веннесланд находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. «Это опасная пропасть, и я призываю всех отступить от ее края», — подчеркнул представитель ООН.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий