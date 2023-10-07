ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту ХАМАС в секторе Газа

Истребители ВВС Израиля нанесли удары по 21 объекту палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Отмечается, что армия Израиля нанесла удары по 17 военным объектам и 4 оперативным командным центрам.

Ранее специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд осудил атаки ХАМАС на Израиль, призвав стороны к деэскалации и «максимальной сдержанности».

Там также отмечается, что Веннесланд находится в тесном контакте со всеми заинтересованными сторонами. «Это опасная пропасть, и я призываю всех отступить от ее края», — подчеркнул представитель ООН.

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что террористы из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля после массированного ракетного обстрела со стороны анклава.

Боевики ХАМАС выпустили ракеты по приграничным с Израилем городам, а также по районам Тель-Авива.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.