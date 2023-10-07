Выросло число пострадавших при обстрелах в Израиле

При обстреле Израиля со стороны боевиков сектора Газа пострадали почти 300 человек. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

К слову, пока данные о гражданах России, которые могли бы пострадать после ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа, отсутствуют.

Палестинское движение ХАМАС начало военную операцию против Израиля, она получила название «Буря Аль-Акса».

Боевики ХАМАС заявили, что захватили в плен более 35 израильских военных и поселенцев.

Армия Израиля сообщила, что перекрыла дороги и наносит удары по целям в секторе Газа на фоне утренних ракетных ударов по израильской территории. По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля. Сообщалось о более 100 пострадавших.

Ранее ХАМАС вошли еще в один город в Израиле.