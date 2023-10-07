Десятки истребителей ВВС Израиля атакуют объекты ХАМАС в секторе Газа

Десятки израильских истребителей наносят удары по объектам палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Также израильская армия объявила о начале в Газе операции «Железные мечи».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела со стороны сектора Газа и проникновения террористов на израильскую территорию. Об этом сообщила пресс-служба минобороны страны.

В этот же день армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о режиме готовности к войне. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выехал в штаб минобороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива.

По данным армейской пресс-службы, десятки ракет были выпущены с территории сектора Газа по городам Израиля. Медики подтвердили, что пожилая женщина пострадала на юге Израиля в результате падения ракеты.

Ранее «выживальщик» рассказал, как выжить при ядерном взрыве.