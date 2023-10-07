Израиль ответил на ракетные удары со стороны сектора Газа

Израильская армия приступила к ударам по территории сектора Газа после того, как с территории анклава по израильским города были выпущены ракеты. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по сектору Газа. Подробности последуют», — указано в сообщении.

На фоне ответа Израиля в секторе Газа начала звучать сирена.

Воздушная тревога начала звучать рано утром 7 октября на юге Израиля, близ границы с сектором Газа, а также в районе Тель-Авива в связи с выпущенными ракетами по израильской территории.

По данным ЦАХАЛ, неизвестное число террористов из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне ракетного обстрела, а также режим готовности к войне. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выехал в штаб министерства обороны в Тель-Авиве для проведения совещания с командованием силового блока.

Ранее стало известно, как Египет и Сирия чуть не уничтожили Израиль в Судный день.