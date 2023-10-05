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Полномочия армии Турции на территории Сирии и Ирака могут продлить

Эрдоган передал в парламент мандат о продлении полномочий ВС в Сирии и Ираке

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Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал на утверждение в парламент мандат о продлении на два года полномочий ВС проводить операции в Сирии и Ираке. Об этом сообщает телеканал TRT.

Отмечается, что нынешние полномочия армии на деятельность на территории двух государств истекают 29 октября. Эрдоган запросил у парламента Турции продлить их на два года.

В тексте документа подчеркивается, что продление мандата необходимо, чтобы принять меры в рамках международного права против сепаратистских движений, а также всех видов угроз нацбезопасности Турции. Также продление полномочий нужно, чтобы предотвратить нападения на турецкую сторону со стороны террористических организаций, которые действуют в Ираке и Сирии.

До этого стало известно, что военные операции Турции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической организацией, примут более активный и жесткий характер.

1 октября возле здания МВД Турции в Анкаре произошел теракт, пострадали двое полицейских. Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Сообщалось также, что до взрыва прозвучало несколько выстрелов.

Ранее Эрдоган заявил, что ВС Турции могут снова начать операцию у южных границ страны.

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