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Балицкий рассказал о выгодной позиции российской артиллерии в зоне СВО

Балицкий: артиллерия России заняла выгодные позиции в Запорожской области

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам, что артиллерия ВС РФ работает по противнику в районе населенного пункта Работино, имея выгодные позиции, передает ТАСС.

«Работино — серая зона. Наши войска спокойно удерживают позиции, с правого, с левого холма от Работина отрабатываем по противнику. Позиции имеем сегодня выгодные», — сказал он.

По словам Балицкого, украинские силы находятся в ложбине, в низине.

«Нас устраивает то положение, которое мы имеем. Мы находимся на холмах, противник заходит в ложбину, и мы по ложбине отрабатываем артиллерией. Позиция выгодная, нас это устраивает», — добавил глава региона.

До этого Евгений Балицкий заявлял, что Работино уже физически не существует и село было полностью разрушено.

19 сентября Балицкий заявлял, что ожидается третья волна контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».

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