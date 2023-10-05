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На Украине назначили трех новых заместителей министра обороны

Кабмин Украины назначил трех новых заместителей главы Минобороны

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Михаил Палинчак/РИА «Новости»

Представитель кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в своем Telegram-канале, что правительство Украины назначило еще трех заместителей главы Министерства обороны республики.

По его словам, назначения получили Станислав Гайдер, Иван Гаврилюк и Дмитрий Клименков.

27 сентября новостной сайт NV.ua сообщал, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассматривает на должность своего первого заместителя кандидатуру командующего объединенными силами украинских войск Сергея Наева. В тот же день кабмин Украины назначил трех заместителей министра обороны страны

В начале сентября экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после громких коррупционных скандалов, заявил, что Умеров сможет продолжить начатые им инициативы.

До этого депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) говорил, что трое заместителей министра обороны Украины — Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега и Андрей Шевченкоподали в отставку.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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