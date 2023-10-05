Власти Белгородской области сообщили об обстреле населенного пункта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Шебекинский в Шебекинском городском округе. Об этом он написал в своем Telegram--канале.

По словам Гладкова, пострадавших в результате обстрела нет.

«Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в 4-х домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждены линия электропередачи и автобус», — поделился белгородский губернатор.

Он добавил, что на месте работают оперативные и аварийные службы, продолжается подомовой обход территории.

До этого Гладков сообщал, что в Белгороде обломками БПЛА было повреждено административное здание. Также были повреждены обломками после уничтожения объектов системой ПВО частный дом и три автомобиля в селе Шишино.

Система ПВО сработала в ночное время над Белгородом. Удалось сбить порядка 19 объектов. Масштаб разрушений от падения обломков дронов уточняются.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.