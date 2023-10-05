Пленный украинец рассказал о форсировании Днепра

Пленный солдат 126-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Прытков рассказал РИА Новости, что украинское командование отправляет бойцов форсировать Днепр без подготовки.

По его словам, командование не готовило бойцов к штурму и форсированию водных преград.

«Мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали <...> Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе», — поделился Прытков.

Он также рассказал, что служил в подразделении в Змиевке на правом берегу Днепра с декабря 2022 года. За период службы доукомплектования подразделения не было, ротации тоже.

До этого РИА Новости сообщало, что в подразделениях Вооруженных сил Украины открыто обсуждают возможность сдачи в плен российским военным, чтобы остаться в живых.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.