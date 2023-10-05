Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пленный украинец рассказал о форсировании Днепра

РИА Новости: командование ВСУ отправляет бойцов форсировать Днепр без подготовки

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Пленный солдат 126-й бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Прытков рассказал РИА Новости, что украинское командование отправляет бойцов форсировать Днепр без подготовки.

По его словам, командование не готовило бойцов к штурму и форсированию водных преград.

«Мы ходили в караулы, автомат давали подержать только в карауле, потом забирали <...> Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе», — поделился Прытков.

Он также рассказал, что служил в подразделении в Змиевке на правом берегу Днепра с декабря 2022 года. За период службы доукомплектования подразделения не было, ротации тоже.

До этого РИА Новости сообщало, что в подразделениях Вооруженных сил Украины открыто обсуждают возможность сдачи в плен российским военным, чтобы остаться в живых.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий