Министерство обороны России показало видео с моментом уничтожения позиции и украинских военных в районе населенного пункта Андреевка. Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Точными ударами артиллеристов Южной группировки войск уничтожен личный состав на опорных пунктах», — уточнили в Минобороны РФ.

По данным МО, украинским военным не помогают их укрытия.

«Контроль точности и результат работы артиллеристов осуществляют операторы БПЛА», — заметили в Министерстве обороны страны.

До этого «Военная хроника» сообщала, что ВС РФ нанесли контрудар ВСУ на участке Работино — Вербовое.

Также в МО отметили, что ВС РФ сорвали семь атак ВСУ у Торского выступа и Серебрянского лесничества. Попытки атак штурмовых групп были сорваны в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.