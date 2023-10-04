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Российские военные рассказали о потерях ВСУ на одном из направлений

МО РФ: ВСУ потеряли до 185 человек на Южно-Донецком направлении

Российские военные за прошедшие сутки отбили на Южно-Донецком направлении атаку украинских бойцов, потери достигли почти 200 военных. Об этом заявили в Министерстве обороны России в официальном Telegram-канале.

«На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области», – пояснили в военном ведомстве РФ.

Фронтовой авиацией были нанесены удары по живой силе и технике 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины, расположившимся в районе Новомихайловки в Донецкой народной республике.

Всего украинская сторона потеряли до 185 военнослужащих.

Кроме того, Вооруженные силы РФ ликвидировали три боевые бронированные машины, два автомобиля и также орудие Д-20» ВСУ в зоне боевых действий.

До этого ВС РФ обнаружили неразорвавшиеся снаряды ВСУ рядом с ЗАЭС.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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